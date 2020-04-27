马英九称台防疫留下冷血纪录 促让武汉台胞自由返台

台湾前总统马英九今天表示，台湾也许会创下耀眼防疫成绩，但在人权、人道上却留下不光彩的冷血纪录，促请政府解除武汉最后200多名台胞的黑名单注记，还他们自由搭机回台的权利。

马英九今天在面簿发文表示，历经近3个月，滞留湖北的台胞大部分回到台湾。遗憾在政治考量下，政府采取明显的双重标准，使得他们的返乡之路漫长而辛苦，类包机成了“累包机”。

马英九说，这些台胞非常认同政府采取严格的防疫措施，并完全配合；但难以理解政府对于从欧美等高风险地区回来的台胞或外侨，却没有采取同样标准的防疫措施，因为政府的差别待遇，许多民众也跟着歧视，视为他们为“病毒”。

马英九强调，从湖北搭乘包机与“累包机”回台的1435名台胞中，只有一人的采检结果确诊为阳性，证明他们的传染风险远比欧美回来的台胞为低，但政府却把他们注记纳入黑名单中，目前仍滞留于湖北的200多名台胞还是无法自行搭机回台，歧视仍然存在。

马英九指出，疫情总有结束的一天，台湾或许会创下耀眼的防疫成绩，但在人权、人道方面，政府却将留下不光彩的冷血纪录。80天拒绝上千民众返台，不但违反宪法，也违背联合国公民与政治权利国际公约中的相关规定。

马英九认为，这段歧视、霸凌的情节现在还在上演，还是进行式，请政府解除武汉最后这200多位台胞的黑名单注记，还他们自由搭机回台的权利。