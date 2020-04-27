成都五岔子大桥成网红打卡地 人群密集

近日，四川成都一座造型独特的桥梁——五岔子大桥在社交媒体快速走红，甚至被称为新晋网红打卡地，吸引众人参观游览，有网友前天拍照发微博，表示现在还处在疫情防控期间，这样密集的人群让人担心。

据红星新闻报道，五岔子大桥位于成都高新南区府河沿线，是市政人行桥，可供行人和非机动车通行，于今年年初通行。该座桥分为主、副桥。主桥在上，连接两岸绿道，自行车可以通行；副桥在下，有观河的环绕式剧场台阶，市民可坐在台阶上，欣赏河景或观看表演。

成都裴女士前晚同朋友一起前往五岔子大桥，她说，“人非常多，最多的地方，人和人都不能保持一米的距离，虽然大家都戴着口罩，但是拍照的时候肯定会取下口罩，也会有风险。”最后，她和朋友没有走完全程，也没有走到最火的那个台阶，就在桥上待了10多分钟，拍完照就匆忙离开了。

此外，微博上一些网友也表示大桥人太多，现在还是疫情防控期间，人群这样聚集让人担心，甚至有网友担心大桥的承载问题。

对此，当地街道相关工作人员表示，注意到了近期五岔子人行桥成为网红打卡地，出现人员大量聚集情况，他们已调查并采取了相关安全应对措施。

工作人员称，已安排社区、城市管理等工作人员劝导聚集人员，并按照疫情防控工作要求，对驻留的“街头歌手”和流动小贩进行劝离。其次，针对人员大量聚集可能引发的安全隐患，街道在桥头及桥上安排了相应的治安巡逻队员进行巡逻。

最后，对于大桥建筑承载安全问题，他们也与大桥设计、建设等方面进行沟通。因该大桥建筑结构内部事先安装了数据监测模块，目前针对大桥每个节点、拐点、安全点等均进行密切数据监测。经相关公司监测，4月25日晚间桥面人员聚集峰值期，大桥相关安全数值均为正常数。