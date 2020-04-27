美议员建议不应让中国留学生学科技 只能学文科

在中美较量升温的当下，美国阿肯色州共和党参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）建议，不应该让中国留学生在美国大学学习科技，而应让他们专注于学习莎士比亚。

据彭博社报道，汤姆•科顿4月26日在福克斯新闻频道的一档节目中说，中国“最聪明的人”在美国学习只是为了学成返回，竞争美国的工作、窃取知识产权，这对美国来说是一件“丑闻”。

因此，他建议美国需要重新审视向中国发放学生签证的政策，尤其是那些在研究生层面学习先进科技的学生。

他还说，可以允许到美国留学的中国学生学习莎士比亚和《联邦党人文集》，“这才是他们在美国所需要学习的东西”，“他们不需要学习量子计算和人工智能”。

汤姆·科顿的此番言论引起中国网友的抨击，认为留学生学什么是自由，不能被政治化。有网友嘲讽称，“都害怕到这种程度了？”“歇斯底里地秀底线”“还有人说科学无国界吗？”，也有人对科顿建议到美国学习莎士比亚感到困惑，讽刺他可能不知道莎士比亚来自英国，“学莎士比亚去欧洲了还用去你美国？莎士比亚时期你美国是个什么心里没数吗？”甚至有网友认为，“人家聪明得很，重点培养我们文科类人才，哲学艺术人文等学科是他们的强项，洗完脑就可以回国做恨国公知了”。