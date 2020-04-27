中国驻澳大使警告澳洲若坚持独立调查冠病将被中国消费者抵制

中国驻澳大使成竞业警告，若澳大利亚政府坚持对冠状病毒展开独立调查，将引发中国消费者的抵制，这涉及到访澳的学生与旅客，以及受欢迎的出口农产品如牛肉和葡萄酒。

成竞业在接受《澳大利亚金融评论》（The Australian Financial Review）的专访时谴责澳洲总理莫里森（Scott Morrison）推进独立调查，并称此举是“危险的”。成竞业预测独立调查将不会引起全球领导人的响应。

他说：“在如此关键时刻的怀疑，谴责或分裂，只会破坏全球为打击这种流行病而做出的努力。”

成竞业也拒绝接受该病毒源于武汉华南海鲜市场，并声称科学评审团对其起源尚无定论。他说：“病毒的来源很复杂，我认为专业人员，科学家和医学专家应该解决一个严肃的科学问题。”

莫里森和外交部长佩恩（Marise Payne）上周发起了对冠状病毒疫情起源的独立调查。有指控称，由于中国掩盖了这种疾病的严重性，世界为应对危机失去了宝贵的时间。

澳洲还希望看到被批评亲中国的世界卫生组织进行长期改革，包括给予类似武器检查员一样的权力，以便于疫情调查。

在对冠病危机的首次评论中，成竞业表示，每个国家总会有时间回首，看看他们如何能够更好地应对未来的疫情。

他说：“没有任何国家能完美应对这种严重的流行病。”

但成竞业说，中国不同意莫里森进行国际调查，因为它是“出于政治动机”，并且会削弱与该病毒斗争的努力。

成竞业认为，华盛顿内一些势力试图将自己的问题归咎于中国以转移注意力。而有种看法认为澳洲一些人正与此势力合伙，发起针对中国的政治运动。

中澳关系在过去三年的大部分时间里都处于低潮，成竞业表示，莫里森推进独立调查使了中国人民不满，并有遭受经济影响的风险。他并没有透露矿石，煤炭或天然气的出口是否会受到反澳情绪的影响，但他表示消费产品可能很脆弱。

中国留学生是澳洲学校最大的学生来源，同时中国也是澳洲最大的贸易伙伴。中国大使馆则未对此做出回应。



