美国威胁要禁止中国电信等四家公司在美运营

美国联邦通讯委员会（FCC）对中国电信公司采取了最新行动，威胁将禁止四家电信运营商在美国市场运营，除非这些公司证明自己独立于中国政府。

据彭博社报道，FCC要求中国电信美洲公司、中国联通美洲公司、太平洋网络及其子公司信通电话在30天内做出回复。FCC要求这几家公司申辩自己不应被撤销授权的理由。

FCC主席Ajit Pai在电邮声明中称，这一行动反映了美国政府机构的“深切担忧”。

Pai称，由于这些公司是中国国有实体的子公司，“很容易受中共利用、影响和控制。事关国家网络安全问题，我们不能冒险有侥幸心理。”

美中两国在一系列问题上存在分歧，如新冠病毒的传播、贸易以及电信网络的安全性等。美国官员以安全威胁为由对华为采取了禁令，但华为否认了这一说法。

中国电信发言人Ge Yu在电子邮件中称，公司在美国已有近20年的良好经营历史，希望未来几周与FCC分享有关信息，充分说明中国电信是一家负责任的电信公司。

FCC称，太平洋网络和信通电话均为中国国有有限责任公司中信集团持有。记者发送给中信集团电信部门的电子邮件尚未得到回复。

在美国安全机构先前提交的文件中，FCC要求中国电信回应有关其构成国家安全威胁的担忧。中国电信称“明确”否认这些指控。

FCC去年禁止中国移动在美国市场运营，并表示将审查其他公司。