彭博：中国地方债5月发行或创历史新高

随着中国财政部再下达万亿专项债新增额度，5月境内债市恐将面临史上最大单月地方债发行。业内人士指出，在供给压力和基本面预期好转的双重作用下，此前中国国债的喜人涨势料会暂时遭遇挫折。

据彭博社报道，综合新下达的一万亿专项债及到期再融资债券的发行，彭博计算，5月地方债发行规模料逾1.1万亿，有望创下中国地方债史上最大单月发行；叠加地方债绝大多数为10年及以上品种，长端供应将面临爆发式增长，而短端仍会继续受益于疫情之下充沛的流动性，做陡曲线将是债市近期的上佳策略。

国泰君安分析师覃汉接受访时表示，供给会对市场造成压力，此外未来基本面和政策面预期的边际变化，也对长债不利。他预计未来一个月10年国债收益率会在前期低点的基础上反弹20个基点左右，“有望走高至2.65%到2.7%。”

此外，中国财政科学研究院金融室主任赵全厚还提到，一般当月有到期地方债的省市通常会在当月发行再融资债券。因此彭博预计5月再融资债券发行规模料约1300亿元。因置换债券规模较少，此次计算5月总发行规模对此暂忽略不计。

海富通债券基金部副总监何谦受采时也表示，增加地方债供给、财政发力、复工持续，这些都是有助于基本面及预期转好的措施，同时也会损耗银行间多余的流动性，5月债市的压力不小。

从发行期限结构上来看，境内利率债10年及以上的长端将明显承压；王克冰表示，地方债发行期限更加合理，截至4月15日，10年及以上长期债券发行约1.35万亿元，占86%，比2019年提高39个百分点。

覃汉称，相比短债，长债供给多，因此长端国债受到的冲击更大，建议投资者选择久期策略要谨慎，赌收益率曲线继续变陡，多短债、空长债，从而对冲掉久期风险。