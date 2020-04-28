台北KTV大火后 台湾各市严查娱乐场所消防措施

台北市林森北路钱柜KTV酿五死火警，其中三人是新北市民，新北市长侯友宜27日上午专程至市立殡仪馆慰问罹难者家属并致赠慰问金，允诺将全力协助家属善后及求偿相关法律协助，“希望悲剧不再发生”。台湾各直辖市也稽查钱柜等娱乐场所，其中台中市长卢秀燕抽检钱柜台中自由店三间包厢，竟有两间不合格，当场勒令停业，业者配合关门走人。

据中时电子报报道，新北市府公安小组昨起排定稽查辖内封闭式娱乐场所，每天不分区域抽查四家，如经查违规将立即开单并限期改善，复查未改善则断水断电，勒令停业。

高雄市长韩国瑜昨日（27日）早、晚分别带队突击享温馨KTV巨蛋店、博爱店，并责成消防局制作30秒宣导短片，未来将在KTV包厢内播放，宣导密闭空间遇到火灾的逃生、求救知识。消防局承诺，三天内完成製作并正式推播，未来每月稽查消防设施。

卢秀燕昨下午带队稽查钱柜KTV台中自由店，先后抽检三间包厢。但一间包厢内排烟系统声音过大，音量盖过逃生广播通知警示；另一间启动排烟系统后，无法同步启动逃生警示广播通知，两间不合格，业者马上被勒令停业。

桃园市政府经发局、警察局五局处组成联合稽查小组，昨突击检查辖内11间大型连锁KTV，其中桃园钱柜店3月12日被查获自动洒水跟警报设备不合格，要求限期改善，昨复查已全面改善。

台南市长黄伟哲前往南市钱柜稽查，他昨强调，未来将全面性稽查，南市公共安全设施的抽查绝对会是超前部署。

林森钱柜整栋大楼的警报系统被关闭、酿五死火警，一名前钱柜中华馆员工张小姐分享在职经验说，警报系统不会随意关闭，这是众多前员工们纳闷的地方。