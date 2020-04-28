大陆昨新增六例确诊病例 湖北无新增确诊或病亡

中国大陆昨天（27日）新增六例确诊病例，其中三例为境外输入病例，三例为本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例一例，为境外输入疑似病例。

据中国国家卫健委数据，当日新增治愈出院病例81例，解除医学观察的密切接触者915人，重症病例减少两例。

大陆现有境外输入确诊病例552例（含重症病例21例），现有疑似病例六例。累计确诊病例1639例，累计治愈出院病例1087例，无死亡病例。

截至4月27日24时，大陆31个省市自治区，现有确诊病例648例，其中重症病例50例，累计治愈出院病例77555例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82836例，现有疑似病例9例。累计追踪到密切接触者731015人，尚在医学观察的密切接触者8014人。

湖北昨天无新增确诊病例，无新增治愈出院病例，无新增死亡病例，无现有确诊病例，无重症病例。累计治愈出院病例63616例（武汉46464例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

大陆昨天新增无症状感染者40例，其中境外输入无症状感染者三例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察17例（境外输入四例）；尚在医学观察无症状感染者997例（境外输入130例）。