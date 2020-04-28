港府研放宽限聚人数与大陆商讨豁免检疫

冠病疫情近日放缓，香港昨天（27日）再次没有出现新增确诊个案，为一月底疫情爆发以来首次连续两日没有确诊个案，同时是八日内第四次单日零确诊。

据《星岛日报》了解，在疫情趋向好转下，港府正检讨“限聚令”和“强制检疫令”的实施情况，包括研究放宽聚集人数限制至四人以上，以及与大陆商讨豁免部分人士强制检疫的可行性。

香港行政会议成员、饮食界议员张宇人认为，应该放宽食肆每台四人的规定；香港中华厂商联合会会长吴宏斌表示，现在香港与大陆实施的强制检疫措施，大大影响来往两地的商贸客，要求港府与大陆商讨共同放宽。

香港特首林郑月娥昨天也引用数据指出，大陆、澳门和台湾在控制疫情方面的成效，远较外国地区为好，但强调政府会以科学精神客观进行风险评估。

林郑月娥昨天在社交媒体对当前香港疫情发文，表示“大众舒一口气的同时，社会上对是否需要放宽管控疫情的措施又多了讨论。”

她指特区政府过去三个月采取的措施可分为两大类：一类是控制进出香港的人流，而另一类是加强社交距离。在管制人流方面，目前适用于从大陆、澳门和台湾的强制检疫规例将于5月7日届满，“我们会坚持以科学为本的精神，以客观的风险评估来应对。”

她指出，香港卫生署就大陆、澳门或台湾抵港人士自本年2月8日开始，一共发出约9万7700张检疫令，到目前为止没有一个人确诊；而从外国地区抵港的人士，卫生署自3月19日共发出约6万5000张检疫令，多达431人其后确诊。可见大陆、澳门和台湾在控制疫情方面的成效，远较不少外国地区为好。

香港中华厂商联合会会长吴宏斌表示，大陆来港人士强制检疫14天的措施，大大影响来往两地的商贸客。他指出，即使港府早前接受在大陆设厂的公司申请豁免强制检疫，但可申请豁免的公司大多涉及医疗用品、防疫物资以及食品等，大约有数十人成功申请。他强调，由于港商有部分工作需要亲身前往大陆处理，入境大陆后仍需接受14天隔离，直言“对于商贸客相当不便。”吴期望，港府放宽大陆来港人士“强制检疫令”的同时，亦应向大陆政府争取双向取消“强制检疫令”。

有在惠州设厂生产高端产品零件的香港晶体有限公司行政总裁李锦雄表示，其公司以往都有工程师及管理人员往返香港及大陆工作以及研发新产品，但碍于当前两地的“强制检疫令” ，近期已经没有员工来往中港两地，对于研发新产品有很大阻碍，他期望政府可以尽快放宽，即使前提下需要为员工进行病毒检测，他都指乐意支付费用，只要价钱是可接受的范围。

据了解，港府正透过大陆“联防联控”机制，研究为部分人士豁免强制检疫的可行性；此外，亦正研究放宽限聚令安排，其中一个可能方向，是放宽现时“限聚令”四人聚集的人数。饮食界立法会议员张宇人表示，政府在考虑放宽措施时，会平衡疫情以及业界的营商环境，他认为应该放宽食肆每台人数规定，但是入店内需测量体温以及戴口罩等的规定则需维持。

香港餐饮联业协会会长黄家和亦期望，政府可放宽“限聚令”，令食肆每桌的人数上限可由现时的四人增至六人，甚至是八人，人数方面可再与政府商讨。同时，他亦期望政府可放宽餐台之间需有一米半的距离，因为有部分食肆店铺空间较少，实施措施后堂食座位大减，期望可以在餐台上用胶板阻隔代替。