特朗普称中国原本可以阻止疫情扩散 美国正展开调查

美国总统特朗普周一称，中国原本可以在疫情扩散至全球之前加以阻止，并称美国政府正对事件进行“严肃调查”。

据路透社报道，特朗普在白宫的新闻发布会上说：“我们正在进行十分严肃的调查...我们对中国不满，”

“我们认为疫情原本可以在源头加以阻止。原本可以迅速阻止，不致扩散至全球。”

同日，美国国家贸易委员会主任纳瓦罗则指责中国向美国提供低质量甚至是假冒的新冠病毒抗体检测试剂盒，并从中牟取暴利。

对华强硬的纳瓦罗表示，对病毒和抗体进行更多检测，对于让目前被封锁的美国人重返工作岗位至关重要。美国总统特朗普已任命纳瓦罗负责与这场健康危机相关的供应问题。

“也许，我们可以靠这个方法找到免疫的人，他们可以在一个更安全的环境中工作。但我们不能让诸如中国等国家，带来那些假冒伪劣的测试盒，因为这将是非常具有破坏性的，”纳瓦罗在Fox and Friends节目中表示。

“现在有很多来自中国的抗体检测都是低质量的，存在读数错误和诸如此类的问题。”

此前，美国疾控中心研发的冠病检测试剂盒也出现无法准确检测的情况。

美国在基本设备和药品方面严重依赖中国，这两个战略和贸易对手在疫情爆发期间相互指责。

纳瓦罗指责中国将病毒传播到世界其他地方，“他们将病毒隐藏了六周”。

“他们本可以把它控制在武汉，”他说，“他们没有。他们在全世界播下了这样的种子，成千上万的中国人登上飞机前往米兰、纽约和其他地方。”

美国国务卿蓬佩奥等人指责中国掩盖疫情，中国对此予以否认。中国外交部发言人华春莹周一在推特上说，蓬佩奥应该“停止玩政治游戏，放更多的精力在拯救生命上。”

美国是世界上受疫情影响最严重的国家，共有超过97万确诊病例，5.5万人死于感染冠病病毒。