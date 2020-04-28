台民调：过半高市民挺罢韩 66%市民会去投票

台湾公民团体发起罢免高雄市长韩国瑜行动，预计6月6日罢韩投票。时代力量智库27日公布最新罢韩相关民调显示，52.1%高雄市民支持罢韩，不同意为35.2%。另外，高达65.6%的高雄市长表示罢免投票日当天会去投票，仅27%表示不会去投票。

据联合新闻网报道，趋势民调总经理吴世昌分析，回顾过去历次罢免投票共同点，投票率都低于四成、但同意票高于不同意票数。他认为，此次可能影响罢韩的因素，包括韩国瑜在议会表现、30至39岁民众对罢免投票意愿、投票率41.8%为估算临界值，以及韩国瑜未来一个月的整体防疫表现，都会影响罢韩结果。

吴世昌说，若目前高雄市民的罢韩动力持续下去，罢免韩国瑜行动应该会过，但若投票率低于四成以下，韩国瑜就不会被罢免成功。由于过去的罢免多为立委、乡镇市长层级，罢免案被关注度低，但这次韩国瑜被罢免的关注度高，罢韩过的机率相当高。

至于若罢免韩国瑜通过，时代力量会不会自推高雄市长补选人选？时代力量高雄市党部主委陈惠敏没有正面回应，陈仅表示，时代力量在2016年11月创立党部，是要回应高雄市民，提供蓝绿以外的另外一个选择，时代力量的企图是要在高雄培养在地人才，但支持罢免韩国瑜与若罢免成功是否自提人选？这是两件事情。

另外，对于民众党主席柯文哲最近频频南下高雄布局，插旗高雄意味浓？陈惠敏说，任何政党要在高雄发展，这是很正常的事，时代力量也乐观其成，会将民众党视为可敬的对手。

时代力量智库这份民调也显示，高雄市民对于韩国瑜各面向表现。有41.1％的高雄市受访民众对韩国瑜防疫表现不满意，不过也有35%的民众满意韩国瑜的防疫表现；韩国瑜的市府除弊表现，将近五成、49.1%不满意，满意度仅21.6%；时代力量智库民调也显示，62.6%的高雄受访民众，对韩国瑜拼经济的表现感到不满意。

整体来说，时力智库民调显示，60.5%的高雄受访民众对于韩国瑜上任以来的表现不满意，高达六成。

另外，这份民调也调查，高雄市民认为哪个政党议员问政表现能有效监督市府。民调显示，34.2%受访民众认为，民进党能有效监督，时代力量28.8%，国民党有效监督仅18.3%。还有近八成、79.3%的高雄市民认为，韩国瑜需要出席这次的议会临时会，并接受议员质询。70.6%的受访民众认为罢免应该由公民自主发起，不应该有任何政党介入罢免。

