柯文哲爱将爆不伦恋 民众党与台北市府不讨论

台媒爆料指，台北市长柯文哲的爱将、台北农产公司董事长秘书董德堉，与副市长蔡炳坤的秘书凌婉真互动密切，已婚的两人频频幽会有如热恋中的情侣。

对此，台北市府回应私领域不干涉；民众党立委蔡壁如则说，党员私人问题若不涉及党纪，党部不会过问，且据她了解，目前两位都是单身。

据ETToday新闻云报道，董德堉与凌婉真被爆互动过从甚密，两人虽都已婚却时常私下外出幽会，被周刊拍到亲密互动，包括喂食、摸臀、一起到乌来泡汤等，两人也曾买宵夜到台中某社区大楼。

台湾民众党发言人杨宝桢表示，经查两人并未担任党职，事关个人隐私，本党不评论也不会刻意过问，由当事人对外说明。台北市副发言人戴于文说，此事涉及员工个人私领域之交友空间，本府不予干涉。

民众党立委蔡壁如28日在立法院受访时表示，这是党员的私人问题，如果不涉及党纪，党部不会过问，“今早我了解一下，可能外面的资讯有落差，他们告诉我，他们目前两位都是单身。”

对于该报导称两人都已有家室，蔡壁如表示，她在北市府认识凌婉真多年，有一位小孩，但她已经单身很多年，“至少我在北市府认识她，她就已经是单身，外界对不熟悉事务应该再查证”，至于男方，蔡壁如也说，“今天早上我有跟他通电话，他说他目前单身。”

蔡壁如表示，台湾民众党是新生政党，受到各位关爱跟关注，还是谢谢大家。她说：“这部分我们会继续努力，这么多人关注我们，自己本身更要去好好把党员纪律建立起来。”

