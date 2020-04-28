中国网民规模达9.04亿 网购用户达7.1亿

中国互联网信息中心今天（28日）发布了第45次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至今年3月，中国网民规模达9.04亿，较2018年底增长7508万，互联网普及率达64.5%；中国网络购物用户规模达7.10亿，网络消费作为数字经济的重要组成部分，在促进消费市场蓬勃发展方面正在发挥日趋重要的作用。

据央视新闻报道，受疫情影响，今年网络娱乐类应用用户规模和使用率均有较大幅度提升。截至今年3月，网络视频已成为仅次于即时通信的第二大互联网应用类型。短视频平台在努力扩展海外市场的同时，与其他行业的融合趋势愈发显著，尤其在带动贫困地区经济发展上作用明显。

截至今年3月，中国国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长110.2%。数据显示，疫情期间多个在线教育应用的日活跃用户数达到千万以上。

中国网民当中，月收入在5000元（人民币，1000新元）以上的网民群体占比为27.6%，也就是说，全国72.4%的网民（约6.5亿人）收入不足5000元。其中，有收入但月收入在1000元以下的网民群体占比为20.8%；月收入在2001-5000元的网民群体合计占比为33.4%。

此外，初中、高中/中专/技校学历的网民群体占比分别为41.1%、22.2%，受过大学专科及以上教育的网民群体占比为19.5%。

在中国网民群体中，学生最多，占比为26.9%；其次是个体户/自由职业者，占比为22.4%；企业/公司的管理人员和一般人员占比共计10.9%。