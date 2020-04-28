印度停用中国产试剂盒 中国使馆：不规范操作会导致偏差

印度医学研究理事会昨天（27日）表示，由于部分地方邦区反映从中国进口的冠病抗体快速检测试剂盒测试出现问题，理事会对中国广州万孚和珠海丽珠两家公司生产的检测试剂盒进行了实地测试，评估结果差异很大，与公司承诺的优良表现不符，因此要求各邦停止使用这些试剂并予以退货。

据央视新闻报道，中国驻印使馆发言人对此回应说，中方对印度医学研究理事会做出的评估结论和有关决定深表关切。中方高度重视出口医疗产品质量。近一段时间，驻印度使馆与印度医学研究理事会以及中方公司保持密切联系，了解核实有关情况。

中国广州万孚生物技术股份有限公司和珠海丽珠试剂股份有限公司已就此发表声明，强调其生产的新冠病毒抗体快速检测试剂盒均已通过中国药监局审批，符合质量标准要求，也通过了印度医学研究理事会下属机构印度国家病毒研究所的验证，并被认为是满意的产品。上述公司生产的检测试剂向欧洲、亚洲、拉美等地区多个国家出口并获得了积极评价。

发言人说，中方支持印度抗疫的心意是真诚的，也体现在实际行动上。中国出口的医疗产品坚持质量优先。个别人将中国产品打上“劣质标签”，带着先入为主的偏见看问题，既不公正，也不负责任。对于目前出现的问题，我们希望印方本着实事求是的态度，充分考虑中方的善意和诚意，及时与相关公司加强沟通，予以合理妥善解决。