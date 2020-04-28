中国志愿者将冠病医学资料译成日语介绍抗疫经验

学习日语的北京医院职员等为了向日本介绍有关冠状病毒疫情的中方经验，对中国政府公布的资料等进行了无酬劳翻译。他们还向日本的医院送口罩，在医学领域增进交流。对于日方的感谢，他们强调希望中国人与日本人携手共渡难关。

据共同社报道，发起这项活动的孟华川（35岁）是通过日本无偿资金援助建成的北京市综合医院“中日友好医院”负责国际交流事务的职员。在中国疫情严重的今年2月，日本人向该院捐赠口罩，令他感到触动。

孟华川年少时喜欢日本动漫，后来在北京第二外国语大学研究生院学习了日语。了解到日本需要新冠病毒信息的呼声后，他决定与同学、经营医疗相关企业的杨明月（36岁）共同翻译中国政府公布的诊疗方针和护理标准。两人向校友发起呼吁，招募志愿者。

资料中有最新的专业术语，起初令人头痛不已。孟华川认为这些是在医疗一线使用的资料，因此不能出错，向在华持有医师资格证书的日本人求助。两国约20人提高准确率，共同完成了翻译。

翻译成果在日本医师会主页上公布，还发送给约70家大学附属医院等。其中也包括医院内感染对策的资料，日方发来电子邮件表示感谢称“很有参考价值”。

鉴于日本医疗一线口罩不足，孟华川从曾在日本留学的中国人等处募集人民币共约10万元，在中国采购了约4万只口罩，计划近期送达多家大学附属医院。他表示会尽一份力，希望日本疫情早日平息。