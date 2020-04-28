牛津经济研究院：疫情下若ECFA中断台湾将面临非常危机

经济预测与分析公司，英国牛津经济研究院（Oxford Economics）已完成一份“新冠病毒对亚太经济冲击”的报告，报告中特别提及海峡两岸已签署十年的ECFA，这份报告表示，他们预期台海两岸的ECFA将会在今年的八月后续延下去；但他们也同时表示，如果这个续延没有实现，则台湾经济将陷入非常的危机（particular risk）中。

英国牛津经济研究院是英国牛津大学于1981年投资成立的机构，专门提供经济预测与模型推估给英国的企业、金融机构，其后并已全面扩及到全球二百个国家、七千个城市或区域。

据台媒奇摩新闻与联合新闻网报道，在这份长达23页名为“新冠病毒对亚太经济冲击”报告中，牛津经济院认为“中国与亚洲将在2021年迎来强劲经济复苏”，它还预测，今年的全球的“封城”（lockdowns）效应目前仅止对台湾的GDP造成0.6%的收缩。至于台湾今年下半年的经济表现是否乌云罩顶，端视ECFA是否能延续而定。

报告说，如果ECFA未能续延，台湾的经济会面临一场谁都不知结果在哪里的“大风吹”；对于此一结果，牛津经济院更用了“非常的危机”来形容它。但如果ECFA得以持续，报告预测，明年台湾经济表现将会迎来六年的新高，GDP的增长达3.6%。

牛津经济院还认为，中国大陆以武汉为试点的若干作法，包括逐步解封、逐步解除限制，但同时维持民众对新一波的可能疫情爆发保持警觉，这种平衡将有助于情势的进一步缓解与经济的复苏。其中若干作法值得参考。在事先取得的牛津院关于这份报告拟发出的新闻稿说，在当前的情况下，中国大陆今年的经济将出现多年来的首度负成长，数值将是-0.2%；但明年成长将一跃而为正的9%。

牛津经济院指出，自三月底起，全球超过100个国家都采取了某种形式的“封城”策略，同时也采取了若干与货币与财政政策，这些政策的焦点不仅应止于支撑当下的经济表现，更着眼于疫情流行过后所将面临的问题。

