汇丰控股首季税前盈利跌48% 信贷损失增四倍

汇丰控股28日宣布，截至今年3月底止首季列账基准除税前利润32.29亿元（美元，下同，约45.85亿新元），按年下跌48.03%，主要受累于预期信贷损失大增4倍。汇控预期今年的利润率相较2019年大幅下降。

据香港《信报》报道，汇丰控股首季经调整除税前利润30.42亿元，按年跌51.3%。

期内，列账基准预期信贷损失达30.26亿元，按年大增4.17倍，因来自新型冠状病毒疫情及油价下跌对前瞻性经济前景所造成的冲击，以及新加坡一项与企业贷款风险相关的重大准备。预期信贷损失准备由去年底的92亿美元，增至3月底的111亿美元。

列账基准收入下跌5%，原因是制订寿险产品业务受到不利市场影响，以及环球银行及资本市场业务的估值调整录得不利变动，抵消收入的稳健表现。

净利息收益率为1.54%，较去年第四季下跌两个基点，较去年第一季下跌五个基点。随着今年第一季市场利率下降的影响全面浮现，预料未来数季的净利息收益率会出现重大下行压力。

普通股权一级资本比率达到14.6%，较去年第四季下跌0.1个百分点，当中已计及取消2019年第四次股息的影响。

展望今年，汇控表示，过去两个月，2020年的世界经济前景显著恶化。新型冠状病毒疫情严重、持续期长，导致客户活动减少和环球利率下降，料将带动预期信贷损失上升，并对收入构成压力。在继续进行策略投资的同时，亦计划减少营业支出，以纾缓收入下跌的部分影响，并会继续严守成本纪律。上述因素预期将导致今年的利润率相较2019年大幅下降。

集团已暂缓部分转型计划，包括在削减成本和风险加权资产方面的若干项目，预料今年的重组开支将较去年业绩报告的估计为低。汇控亦预期今年的风险加权资产会录得中至高单位数增长，当中已计及信贷评级出现不利变动对集团普通股权一级比率的影响。

汇控表示，今年会继续评估新型冠状病毒疫情的影响，并检讨其财务表现和业务计划。期内，会衡量各项中期财务目标的适切性，并于公布今年终业绩或之前，重新审视其股息政策。

行政总裁祈耀年称，新型冠状病毒疫情爆发对汇丰客户造成的经济冲击，是导致汇控今年以来财务表现变动的主要因素。集团已暂缓2月份公布与业务转型相关的大规模裁员计划，但会继续推行其他改革，致力加强业务能力和精简架构，务求于日后复苏来临时能更有效地协助客户。