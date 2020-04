《纽约邮报》25日改写美国国家广播公司(NBC)报导,描述台湾防疫措施,指台湾“专制”、“囤积防疫物资”、“追踪监控全民”等,更称台湾防疫作为“Disturbingly, almost everyone is tracked.”(令人不安的是,几乎人人都被追踪),此文一出引发台湾网友哗然。

台湾驻纽约办事处27日在《纽邮》Facebook贴文下留言抗议,指台湾政府开放透明,检疫追踪系统仅警告与确诊者接触过的人,以确保其他人的安全。办事处也批评报道是“恶意中伤”。

台湾外交部北美司长姚金祥28日表示,对于《纽邮》的报道“觉得相当遗憾”,并表示台湾外交部已指示驻纽约办事处持续透过适当管道抗议,说明并要求更正。

姚金祥也强调,报道所指高科技监控人民等批评,台湾中央流行疫情指挥中心已回应过。他表示,台湾高科技防疫措施能达到目前的成果,民众非常肯定、也能够接受。