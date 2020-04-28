中国科学家称冠病将长期存在 或成季节性疾病

中国顶尖科学家表示，冠状病毒不会被根除。世界各地正日益达成共识，这种病原体可能会像流感一样反复发作。新病毒可能不会像17年前其近亲SARS病毒那样消失，因为一些感染者没有发烧等明显症状。

据彭博社报道，中国的几位病毒和医学研究人员周一在北京的吹风会上表示，这些无症状携带者可以在不被发觉的情况下传播病毒，因此很难完全遏制病毒的传播。

SARS感染者症状明显，只要把发热的人控制住了，SARS就会停止传播。相比之下，尽管新冠疫情在中国得到了控制，但每天仍会发现数十例无症状病例。中国医学科学院病原生物所所长金奇表示：“这很可能成为长期与人类共存的流行性疾病，成为季节性的，在人间慢慢持续下去，”

全球顶尖研究人员和世界各国政府间正在形成共识，尽管实施了代价昂贵的封锁措施，使得全球经济大部分陷入停滞，但新冠病毒可能不会被根除。一些公共卫生专家呼吁允许这种病毒以可控的方式在年轻人口中传播，而瑞典等国没有选择实施严格的封锁措施。

美国国家过敏和传染病研究所所长Anthony Fauci上个月表示，Covid-19可能成为季节性疾病，南半球国家现在进入冬季后出现了迟来的病例就是证明。

虽然包括美国总统唐纳德·特朗普在内的一些人表示希望，随着北半球国家进入夏季，气温升高，病毒的传播也会放缓，但中国专家周一表示，他们没有找到任何这方面的证据。“新冠病毒本身虽然对热敏感，但这个对热敏感说的是56度30分钟，天气热不到那个程度，”北京大学第一医院感染疾病科主任医师王贵强说。“现在从全球流行的情况看，即使到夏天，病例大幅度减少的概率并不高。”