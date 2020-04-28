北京下月起开展垃圾分类强化执法

新修订的《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）将于5月1日正式施行。5月1日至7月31日，北京将集中开展为期三个月的生活垃圾分类强化执法专项行动，重点查处生活垃圾混堆混放、收运企业混装混运等行为。

据北京青年报报道，北京市城市管理委副主任李如刚介绍，目前，为保障《条例》实施的各项准备已基本到位，包括制定配套实施办法及生活垃圾源头总量控制计划、设置垃圾分类桶站、提升垃圾处理设施处理能力等。本市将进一步规范垃圾投放站点，统一收集运输车辆颜色、标志标识、单位名称、监督电话等信息，改造提升密闭式清洁站，逐步做到功能齐备、外观标识统一规范，方便社会监督。

同时，北京市教委学校后勤处处长武怀海介绍，目前已明确了各区教委和各级各类学校全面开展生活垃圾分类知识教育工作，将生活垃圾分类知识与课堂教学内容有机结合，鼓励学校、师生自主开展相关科技发明、创新项目和艺术创造，组织学生实地参观生活垃圾处理场所。到2020年底，各学校生活垃圾分类知识普及率要达到100%。逐步培养学生垃圾分类意识、养成垃圾分类习惯和践行垃圾分类行为。

此外，对于居民未落实生活垃圾分类投放违法行为，则重在引导，采用教育劝阻、书面警告与执法处罚相结合的方式。《条例》规定，个人未按规定分类投放生活垃圾，由生活垃圾分类管理责任人进行劝阻；对拒不听从劝阻的，生活垃圾分类管理责任人应当向城市管理综合执法部门报告，由城市管理综合执法部门给予书面警告；再次违反规定的，处50元以上200元（人民币，约40新元）以下罚款。对于应当受到处罚的个人，自愿参加生活垃圾分类等社区服务活动的，不予行政处罚。