海底捞启动接班人计划 创始人计划15年内退休

海底捞创始人张勇宣布接班人计划，称自己将在10至15年内退休，除施永宏、苟轶群、杨小丽以外的所有员工，都有机会参与领导者接班计划。

据澎湃新闻报道，张勇昨天（27日）通过公司内部邮件宣布了接班人计划。他在内部信中说：“今天的我们，依然头脑清醒，充满活力。这个时候讨论退休似乎早了一点。但凡事预则立，早谋划终归会显得从容些。不管如何十年以后我就满六十岁了。近两年，我们四个人都特别担心，担心我们学习能力跟不上。我们四个人还特别害怕，害怕我们沦为企业发展的绊脚石。因此，我们一起制定了这个计划。”

张勇所说的“四个人”分别是他本人、施永宏、苟轶群、杨小丽。张勇夫妇1994年和施永宏夫妇一起创办海底捞火锅，杨小丽和苟轶群分别在1995年和1999年加入，目前张勇担任海底捞董事长，施永宏任执行董事，杨小丽为首席运营官，苟轶群为决策委员，都是海底捞的第一代管理者。

对于为何上述三人不能接班的原因，张勇表示，“他们三个没有什么明显的缺点，唯一的原因就是太贵了，对未来的董事会来讲，性价比确实不高。”

海底捞方面称，领导人才接班选拔计划作为一项10至15年的长期计划，是对公司现有行之有效的升迁体系的延伸和升级，重点是把海底捞的人才晋升机制进一步强化，通过在各岗位的管理实践和长期的观察与判断，找到符合“爱海底捞、业务熟练、又能洞察人性”标准的领导接班者。