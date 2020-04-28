路透：中国4月官方制造业PMI料降至51

路透综合32家分析机构的预估中值显示，尽管复工复产继续推进，可能带动制造业生产恢复，但海外疫情蔓延令外需承压，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅至51；与此同时，14家分析机构预估中值显示，财新4月中国制造业PMI接近上月，为50.3。

据路透社报道，兴业研究发布报告称，一方面，4月全国复工率稳步提升，工信部数据显示截至4月15日，全国中小企业复工率已提升至84%，折射PMI生产指标环比改善；另一方面，海外疫情蔓延加剧全球经济下行风险，欧元区4月制造业PMI初值降至33.6，创下这项调查开始以来的最低水准。外需萎缩或导致中国PMI新订单环比走弱。他们预计官方PMI较上月下降3.5至48.5。

此前公布的调查结果显示，随着疫情横扫全球，迫使各国政府实施封锁措施，企业停工歇业，欧洲各地经济活动受创程度远超乎想像。欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)降至13.5，创下1998年中开始这项调查以来的最低，英国综合PMI初值跌至纪录新低12.9，德国综合PMI降至17.1，全数远低于路透调查中最悲观的预估数字。

受疫情影响，中国2月官方制造业PMI剧降至35.7的纪录低点，但在3月意外重返50上方，并创下30个月高点，工业活动明显回暖。不过，单月数据好转并不意味着经济实现趋势性向好，企业复工复产情况亦未恢复至疫情前的正常水平。