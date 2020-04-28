台北消防局拟修订火灾预防自治条例

台北市钱柜KTV林森店火警酿五死，台北市消防局今天（28日）说，会与中央协调，初步拟先修订“台北市火灾预防自治条例”。

据《联合报》报道，台北市钱柜KTV林森店26日上午发生火警，因排烟、洒水、消防警报、住警器、广播系统等消防设备全关闭，民众逃生不及。

国民党台北市议员罗智强、游淑慧、徐巧芯及新党议员侯汉廷今天召开记者会。游淑慧提及，钱柜KTV林森店发生火警后，北市府检查其他分店，仍有四间消防安全设备及防火管理违规，市府加重处分业者并要求停业。

她说，消防局应要求业者设火灾受信总机远端连线机制，若总机遭关闭或故障，才可监控，且业者应装119火灾通报装置，若发生火灾，才能自动通报消防机关。

徐巧芯表示，接获某间KTV前员工爆料，业者因消费者有抽烟习惯，会先关火灾警报器，要求消防局应跟市府其他单位做好横向联系，加强查察。罗智强则说市府应厘清后续责任，若是人为因素关警报器，市府不应宽贷业者。

出席记者会的北市府消防局副局长毕幼明说，议员建议涉及消防署规定，会跟中央反映，未来会与其他市府单位做好横向联系，目前初步拟修改“台北市火灾预防自治条例” ，不排除提高罚则，但仍须经市府讨论。

他指出，4月22日曾针对此场所公安联合稽查，其他单位未把结果上传至系统，市长柯文哲得知后很生气，要求相关单位检讨。