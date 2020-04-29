中学生报纸刊病毒诗被轰 主管单位称刊号被盗用

中国一份中学生报纸今日被传刊登一首题为《新冠病毒终于哭了》的“雷人”诗作，称“我要回美国去/回到美国我就到家了”，引发热议。但报纸主管单位发声明称被恶意盗用刊号。

有网友昨天爆料称，《中学生导报》日前刊登了一篇诗作《新冠病毒终于哭了》。该诗作通过拟人化的手法，以新冠病毒的口吻，讲述病毒在中国遇到重重壁垒，侧面赞扬中国政府的防疫措施，并影射病毒来自美国。

爆料网友认为，诗作内容肉麻得令人无语，个别语句也有可能误导孩子。

据北京日报微信公号消息，《中学生导报》主管单位兰州日报社昨天对此发布声明称，《中学生导报》的报刊号遭人恶意盗用，相关诗作并非中学生导报编辑部选登。

声明还说，受疫情影响，中学生导报2020年没有出版任何有关高考的专版、专刊。

公开资料显示，《中学生导报》是由中学生导报社主办、兰州日报社主管的全国统一发行的教辅类报纸，创办于1980年，中国国内统一刊号为CN62-0021。

诗作引发网民热议，有网友表示，“小粉红真不是天生的，都是教育出来的。”“低级红比高级黑还可怕”。《新京报》也据此发表评论说，这首“诗”所宣扬的教育导向，不是培养有爱心、有理性、尊重常识的现代公民，而是在引导学生是非不分，带偏他们三观，呼吁让“毒诗”远离孩子，将灾难描成好事的作品也不该出现在一张进入校园的报纸上。

《新冠病毒终于哭了》诗作全文：

我要走了。

我要回美国去，

回到美国我就到家了......

真后悔到中国来。

在这里我实在是混不下去了。

中国的山太多，

什么火神山、雷神山、钟南山......；

中国政府太狠，说封城就封城

中国白衣天使太玩命，

争着逆行，

前赴后继，

实在太厉害啦！