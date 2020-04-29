520人事变动 台媒称有望出现首位女性驻美代表

台湾520总统就职在即，蔡英文政府将启动新一波国安人事调整。台湾媒体报道称，外交部长吴钊燮可望留任，驻美代表则将调整，可望出现首位女性台湾驻美代表，4月初才出任国安会资讯委员的前立委萧美琴被视为可能人选。

据台湾《联合报》报道，蔡英文第二任期将于5月20日展开，国安、外交、两岸人事传出异动。蔡英文原本有意于３月调整部分人事，但因冠病疫情延后，现倾向小幅调整，几位首长可望续任，包括一度传出可能二度驻美的吴钊燮，以及国安会秘书长李大维。

外交方面，尽管蔡英文首个任期丢掉七个邦交国，吴钊燮屡屡被点名下台，他也一再表示会负起政治责任，但据了解，考量邦交国失守是因为两岸关系，高层认为不应归咎于吴，加上他在外长任内，台湾与美、欧等国关系多所提升，因此不会异动。

但台湾对外关系“重中之重”的驻美代表处将进行人事调整。消息人士称，驻美代表高硕泰将返台，另有任用；至于驻美代表的可能人选，驻欧盟代表曾厚仁、前立委萧美琴都曾被媒体点名。

报道还称，继任人选并非外传的曾厚仁，蔡英文已有属意人选，可望出现史上第一位女性驻美代表，目前正与美方进行相关作业。

也有媒体报道驻美代表处政治组长、“口译哥”赵怡翔有望升任驻美副代表。台总统府表示，相关内容未经查证，纯属个人臆测。总统府也强调，目前政府全力进行防疫工作，政府团队人事，只要有确定的安排规划，就会适时对外说明。

另外，外界预期520后两岸人事会出现变动，但据了解，现任陆委会主委陈明通和副主委兼发言人邱垂正都有留任意愿，学校的借调期也还有弹性空间，就看蔡英文如何拍板。相关人士指出，陈若留任，至少传递为两岸破冰保留空间的政治讯号，也算一种“安全牌”。