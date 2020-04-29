中国两会时间公布 全国人大会议5月22日举行

中国全国两会时间确定，全国人大年会将于5月22日在北京召开，全国政协年会将于5月21日召开。

中国原定3月初举行的两会因冠病疫情被推迟，全国人大常委会从上星期天起一连四天召开会议，常委会今天上午表决通过了全国人大会议召开时间的决定。根据决定，十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开。

据新华社报道，会议指出，当前冠病疫情防控形势持续向好，经济社会生活逐步恢复正常。综合考虑各方面因素，适时召集十三届全国人大三次会议的条件已经具备。

另外，政协第十三届全国委员会第三十五次主席会议日前在北京召开，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议并讲话。会议建议全国政协十三届三次会议于5月21日在北京召开。

汪洋指出，一年一度的全国“两会”，是中国政治生活中的一件大事。在疫情防控常态化的特殊背景下召开全国“两会”，是中央作出的重大决定。

汪洋强调，政协要提高建言资政质量，聚焦党和国家中心任务深入协商议政，在重大疫情防控、全面建成小康社会、脱贫攻坚、编制“十四五”规划等方面建真言、谋良策。要广泛凝聚共识，把“抗疫精神”转化为推动经济社会发展的动力。要将大会筹备和疫情防控工作一同谋划、一体推进，把会议开成提振信心、鼓舞士气的大会，把各方面智慧和力量凝聚到确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务和全面建成小康社会上来。