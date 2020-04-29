新闻联播再批蓬佩奥：背负四宗罪 突破做人底线

美国国务卿蓬佩奥已多次就2019冠状病毒疾病（COVID-19）发表被指任意栽赃中国的言论，引发中方强烈不满。中国官媒央视《新闻联播》连续两天发表评论，抨击蓬佩奥“背负四宗罪”“突破做人底线”。

继前天播发评论抨击蓬佩奥后，《新闻联播》昨晚再播发国际锐评《背负四宗罪的蓬佩奥突破做人底线》。锐评指出，在美国历史上从没见过像蓬佩奥这样的国务卿，硬是把在中情局期间“撒谎、欺骗、偷窃”那一套带到美国外交场合，断崖式拉低了美国的声望。疫情发生以来，蓬佩奥变本加厉，其所作所为已经突破做人的底线。

锐评列举蓬佩奥背负的四宗罪：首先，蓬佩奥推动“断供”世卫组织，对全球抗疫尤其是对最不发达国家和弱势群体的疫情应对是有百害而无一利；其次，为掩盖美国政府疫情应对的不及格，蓬佩奥不断“甩锅”中国，蓄意挑动仇恨对立，一再破坏国际防疫合作的努力；第三，疫情本已对全人类造成创伤，但在蓬佩奥的推动下，美国政府继续对伊朗、古巴等国搞“极限施压”，酿成更大的人道主义灾难；第四，蓬佩奥在美国国内疫情防控上袖手旁观，置美国民众生命于不顾，一味追求政治私利。

此前，《新闻联播》在前天（27日）也播发国际锐评《散播“政治病毒”的蓬佩奥正把自己变成人类公敌》称，疫情暴发以来，蓬佩奥作为美国首席外交官，在疫情防控上毫无作为，却在给中国泼脏水方面跳得最凶。

锐评指出，蓬佩奥在危机面前没有表现一丁点职业操守与责任担当，反而不断散播“政治病毒”，挑拨离间，搬弄是非，不断践踏人类道德底线，不断干扰国际公共卫生合作，自甘沦为全人类团结抗疫的绊脚石，沦为病毒扩散的帮凶。