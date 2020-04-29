中国收费公路5月6日将恢复收费 ETC系统故障有望解决

中国冠病疫情防控进入常态化，全国收费公路将于5月6日恢复收费。

据新华社报道，中国交通运输部昨天（28日）发布关于恢复收费公路收费的公告称，经国务院同意，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费，其中包含收费桥梁和隧道。

公告同时表示，符合《收费公路管理条例》及相关规定的相关车辆，继续享受免收车辆通行费政策。

此外，疫情防控常态化期间，高速公路收费站设置专用快捷通道，加强现场通行秩序引导维护，保障疫情防控等应急运输车辆优先便捷通行。

针对取消省界收费站初期ETC系统的故障问题，包括部分地区在系统转换磨合期出现错误计费、重复计费、计费时间错误、一次通行多次扣费等问题，交通运输部回应称，针对以上问题，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位，开展了系统问题“清零”行动，全面排查和整改了发现的问题；启动了系统优化工程。

取消高速公路省界收费站后，车辆在ETC出口车道不显示全程通行费额，而是通过推送信息或账单提供费用查询服务，针对公众对此提出的意见，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位组织开展了ETC“费显”工程。目前，所有高速公路出口车道都可以显示本次行程的全部通行费用。

此外，为解决一次通行、多次扣费的问题，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位组织开展了系统优化工程，通过整合相关信息，初步实现了“一次行程、一个账单、一次扣费、一次告知”。