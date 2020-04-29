调查:港人置业意欲回升

REA集团旗下squarefoot.com.hk公布第二季香港房地产市场前景调查结果。调查显示在冠病疫情持续下，有意于香港置业人士的入市意欲虽然回升至2018年下半年的水平，但其资金预算因疫情有所下调。

调查于4月中旬进行，在网上成功访问500名香港市民，当中有多达89%受访者认为疫情对香港住宅价格未来三至六个月的走势会有影响，认为市场会出现大幅度调整的受访者更占42%。有近半受访者认为，香港楼价已在过去12个月见顶。

报告分析87%受访者认为楼价下跌的三大原因分别是受疫情影响、环球经济衰退(81%）及香港经济恶化(79%)。

《信报》引述报告指出，受访者虽预期楼价下跌，但置业意欲有所回升。有意在未来12个月置业的受访者比例升至26%，重回2018年下半年的水平，当中有近半数有意置业受访者表示，疫情加强了其置业意欲。

有意置业的受访者当中，72%称将倾向以较疫情前低的资金预算来购买物业。根据调查显示，受访者现时的置业平均预算为720万元（港元，下同，约131.5万新元），较上一次于去年10月进行调查的结果减少140万元，降幅约16%。

Squarefoot.com.hk总经理Kenneth Kent表示，虽然置业人士或因物业价格回落而有所得益，但就业前景的不确定性，难免会影响他们的入市决定和资金预算，相信香港楼市短期仍然受压。