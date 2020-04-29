国民党成立“国际事务部” 淡大教授李大中担任主任

国民党主席江启臣29日发布二级单位组织调整及人事命令。国际事务自组织发展委员会海外暨国际部抽离，另成立国际事务部，隶属中央政策会。

据ETToday新闻云报道，江启臣亦发布国际事务部主任人选，由台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中出任。李大中为美国佛莱契尔法律暨外交学院博士，淡江大学战略所前所长，专长为亚太区域及联合国相关之安全问题，长期活跃于国内外学界及媒体。

另外，江启臣席宣布，大陆事务部左正东代理主任真除（转正）主任。左正东为台湾大学政治系教授，美国丹佛大学国际研究学院博士，曾任本党大陆事务部副主任，熟稔两岸事务。

江启臣同时任命邓岱贤、张弘远为大陆事务部副主任。邓岱贤现任海峡两岸经贸文化交流协会秘书长，曾任海峡交流基金会经贸处处长，长期涉猎两岸经贸事务，亦曾八次代表海基会进行两岸协商，理论与实务兼具。

张弘远为政治大学东亚所博士，致理科技大学国贸系副教授、前主任，研究领域为两岸关系、中共政治及中国大陆产经发展，相关研析兼具学理与政策内涵。

江启臣希望在既有的两岸业务之外，也让国民党视野国际化，未来将投入更多专兼任人力，因此有上述的组织与人事调整，并责成黄奎博副秘书长代表其协调并统合国民党的国际及两岸相关业务。

