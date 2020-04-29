中国首列商用磁浮列车测试成功 时速160.7公里

中国首列商用磁浮2.0版列车昨天（28日）在长沙磁浮快线跑出160.7公里的时速，完成最高设计速度的达速测试，刷新短定子中低速磁浮运行速度的世界纪录。

据每日经济新闻报道，中低速磁浮列车具有爬坡能力强、转弯半径小、建设成本低、环保等优点，适用于城市市区、近距离城市间交通连接。

本次提速测试工作是湖南省磁浮技术研究中心和湖南磁浮交通发展股份有限公司组织，联合中车株机、国防科技大学、同济大学国家磁浮中心、中铁二院、湖南省交通设计院、西南交通大学、长沙理工大学等单位共同开展。测试工作历时10个月，攻克了中速悬浮稳定、车桥耦合、靴轨耦合等重大技术难题，终于完成列车的最高设计速度160km/h的测试工作。

至于为什么说时速160公里的中速磁浮列车是世界第一，报道指出，相比上海运行的速度超过400公里/小时的高速磁浮列车，中低速磁浮列车具有结构简单、造价低廉等优势，更适用于城市轨道交通及旅游观光。

两者最主要的区别在于电机构造不同，高速磁浮列车直线电机是长定子结构，定子安装在地面轨道上，相当于“发动机”安装在地面上;中低速磁浮列车是短定子结构，相当于“发动机”安装在列车上。高速磁浮列车安装在地面上的“发动机”能够铺满整个轨道，可以为列车提供巨大的牵引能力，而中低速磁浮列车的“发动机”只能布置在车底的狭小空间内，因此牵引能力很容易达到极限。

作为中低速磁浮列车系统，目前世界上能达到的最高速度是131公里/小时，由日本HSST列车在试验线上完成测试。而中国研制的160公里/小时中速磁浮列车是在现有中低速磁浮技术进行技术基础攻关与升级而实现提速的，最高实测速度达到了160.7公里/小时，且是在商业运营线上完成测试。

报道还称，本次提速测试的成功意味着中国在中低速磁浮领域的技术水平与制造水平均达到了世界领先。