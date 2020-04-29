宝武钢铁跃居世界第一引发日企担忧

作为中国的国有企业，宝武钢铁集团2019年在粗钢产量上跃居世界首位。宝武钢铁集团通过并购国内企业等，超过了在近20年里排在世界第一的欧洲安赛乐米塔尔。这是中国企业第一次跃居榜首。但在产能过剩的情况下扩大规模，有可能加剧市场混乱。日本的钢铁厂商等同行企业越来越感到担忧。

据日经中文网报道，各厂商的公开资料显示，宝武钢铁的粗钢产量增至9522万吨，比上年增加41％。2019年9月把居中国第九位的马钢集团变为子公司的影响巨大。另一方面，安赛乐米塔尔的产量减为8980万吨，减少7％。由于亚洲和欧洲经济的停滞，面向汽车的钢铁需求萎靡不振，安赛乐米塔尔自2001年以来首次跌落世界榜首。

在跃居世界首位之后，宝武钢铁的董事长陈德荣表示，力争成为钢铁市场的全球领导者。该公司的销售市场目前主要是中国国内，用途也多为建材等通用产品。陈德荣2019年2月在内部公开信中指出，不进入海外就没有未来，显示出积极态度。随着对外宣布这一态度，宝武钢铁将迎来与海外企业全面竞争的局面。

宝武钢铁2016年由宝钢集团（当时居中国第五位，国有企业）和武汉钢铁集团（第11位）合并而成。在中国的钢铁产能过剩受到外界批评的背景下，为了削减产能推进了企业重组。但之后仍持续扩大规模。

中国的主要钢铁企业从2010年的130家减为约100家。官方数据显示，截至2018年过剩产能减少了1.5亿吨（相当于整体的约10%）。但合并后的新公司新建了提高产能的高炉。在日本企业之间，认为中方的“目的或许是最终建立赢得国际竞争的巨大企业”的疑虑不断出现。宝武钢铁就是象征。

日本制铁的社长桥本英二难掩警惕感，指出“如果通过重组扩大规模，中国企业拓展海外市场的竞争力将进一步提高”。从钢材价格来看，铁矿石等原料成本占到价格的70%。能大量采购原料、通过巨大钢铁厂进行大量生产的好处巨大。

日本钢铁联盟的调查显示，中国企业具有仅在东南亚就新增超5000万吨产能的计划。这个数量相当于日本制铁集团的国内产能。这种增产趋势今后或将加速，市场的混乱正在逐渐成为现实。

新型冠状病毒的影响波及全世界，由于汽车等的生产中断，钢铁需求锐减。日本等主要国家将调整生产。日本制铁已确定总计暂停三座高炉。此外，JFE钢铁也将暂时停止一部分高炉。在欧美，也相继出现高炉停炉的情况。

另一方面，世界钢铁协会的统计显示，3月中国的产量仅小幅减少2％，降至7898万吨。似乎与供求相比，中国更重视保就业，因此维持钢铁厂运行。日本钢铁联盟针对中国4月的状况指出，“宝武等主要厂商的高炉运行已基本恢复到通常状态”。

在需求下滑的背景下，中国仍持续生产，国际行情出现了“原料涨价、产品降价”的异常状态。铁矿石价格2月跌破每吨80美元，到3月涨至90美元左右。另一方面，从用于家电和汽车钢板的“热轧卷板”来看，东亚的4月中旬的出口行情为每吨430至440美元，比一个月前下跌14％。

由于持续的生产，中国的库存正在增加。中国钢铁工业协会的统计显示，从加入协会的大型企业来看，截至3月10日的钢材库存达到2140万吨，创出历史新高。如果这些钢材被低价出口，行情有可能进一步混乱。

中国企业的崛起有可能加剧这种混乱。在新冠疫情发生之前，全球就存在钢铁产能过剩问题。各国主要厂商自2016年以来一直召开国际会议，磋商应对举措。但由于受到反对，2019年这一磋商框架被废除。

据日本经济产业相梶山弘志表态，日本等主要国家的态度是，即使不包含中国，“为了解决产能过剩问题，也希望维持多边框架”，但难以期待具有实际效果的应对举措。在粗钢产量排行榜上，除了宝武钢铁外，其他中国厂商的上涨势头也很突出，中方的话语权正在提高。

有日本钢铁巨头表示，“随着中国企业的巨大化，出现与市场机制无关的行情大幅波动的风险会越来越大”。

凭借各种有利因素，中国钢铁厂商将不断追赶领先的企业。与液晶面板和光伏电池领域类似的势力格局转变也正在钢铁行业发生。