第一面罢韩投票看板火速遭拆 罢韩团体呛：拆一面再挂一面

罢韩团体25日在高雄街头挂起首面罢韩投票宣传户外广告，不过却遭民众检举未合法申请，经高市府工务局建管处查询确认，该面广告墙核准期限已过，工务局已于28日发函通知所有权人限期拆除或补办程序，29日一早违建队到场拆除，不过罢韩团体则立刻挂起第二块帆布，广告内容直攻韩国瑜的经济政绩。

据ETToday新闻云报道，罢韩团体在高雄中正、和平路口挂的第一面罢韩宣传户外看板，上头除了有罢免韩国瑜的投票单，还有6月6日非韩不投等字。但因为遭民众检举。高雄市府工务局表示，因接获民众陈情位在新兴区中正二路156号的屋顶树立式广告，申请人未合法申请许可。依建筑法、招牌广告及树立广告管理办法及本市高雄市广告物管理自治条例规定，应向工务局申请许可始得设置，工务局已于28日发函通知所有权人限期拆除或补办程序。逾期未改善，后续将依相关规定办理，因此29日一早违建队到场强制拆除。

现场也出现支持罢韩的民众，激动地拿两根树枝说要抗议，不过警方立刻上前劝导，将她带回路边。

而被拆一块看板后，罢韩团体也立刻另寻找到新的看板设立点，并喊出：“不畏韩市府打压救高雄经济罢韩看板上架”，新看板就位在中华四路与五福三路圆环。看板上刊登了四项关键经济发展数据，分别是：房地产交易增长率六都最后一名、地上权连四案杠龟、营利事业销售额大幅衰退、促参招商惨澹垫底。房地产交易的部分，根据报道3月份房仲交易统计陆续出炉，高雄年减幅度30%，跌幅最重，为六都中房市最疲弱。

台湾基进新闻部副主任张博洋29日表示：“今早我们看到台湾史上最快被拆除的看板，罢韩团体的看板施挂都和韩国瑜竞选期间施挂的一致，要求韩市府的执法不应双重标准，再次呼吁韩国瑜拿出市长及总统选举期间的看板申请许可。”

而高雄新闻局长郑照新则简单回应，这个与汽车广告和整形广告看板一样，重点有没有事先做合法申请，只要一切合法，这件事就能解决。