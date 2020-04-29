520人事布局 台媒称苏贞昌或将留任

台湾总统蔡英文5月20日即将展开第二任期，府院党人事布局成关注焦点，在防疫优先前提下，行政院长苏贞昌确定续任，不过副院长方面尚未敲定，由于国际经济情势面临大崩盘，绿营内部已有人主张副院长应由具财经专业人才接任。

综合中时电子报、《自由时报》等台媒报道，蔡英文第二任期正逢疫情肆虐，加上郑文灿、林右昌等绿营内部最被看好的中生代人才，在本届地方首长任期尚未过半，因此这波内阁将仅作小幅改组。苏贞昌、卫福部长陈时中几乎确定留任，只有借调期满的科技部长陈良基、农委会主委陈吉仲等人将视其个人意向决定如何调动。

目前被外界点名异动的包括国防部长严德发，主要是因此次敦睦舰队染疫案，遭外界指控台湾军方一再说谎，不过军方人事的调动牵一发动全身，且近年人事变动频繁不利军心，蔡英文总统将等敦睦舰队进一步调查报告出炉后，再决定是否调动。

若严德发确定走人，目前绿营内部点名在私烟案中救火的国安局长邱国正为可能人选，如此一来，也会牵动国安局长、退辅会主委的人事布局。

另一个可能异动的人选是行政院副院长陈其迈，由于陈的个人意愿是希望到高雄打拼，若陈其迈要动，党内传出文化部长郑丽君是接任人选，不过绿营内部也有人认为，此时台湾需要一个对财经有专长且宏观的副院长，这部分蔡英文还在考量。

在总统府方面，新系的赖清德即将接任副总统，同属新系的府秘书长陈菊传出将接任监察院长一职，至于继任人选，包括英派的前立法院长苏嘉全，帮小英选举操盘的洪耀福、林锡耀，将会与民进党秘书长并同考量。

