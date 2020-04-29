英媒：在中国降价并推出低价iPhone 帮苹果抵御疫情对需求的冲击

在全球智能手机需求受冠病疫情冲击大跌之际，苹果在中国降价出售iPhone 11，并发布新款低价iPhone SE，能让该公司占据比竞争对手更有利的位置。

中国市场占到苹果营收约15%，似乎成为罕见的亮点。投资者期待从苹果周四公布的财年第二季业绩中了解全球需求状况。

受疫情影响，苹果已关闭在美国和欧洲的零售店，而中国则是唯一能重新开放所有专卖店的主要市场。

路透社引述分析师称，由于疫情沉重打击经济，预计消费者支出将大幅减少，不过苹果推出新版低价iPhone，状况相对好些。

“在冠病疫情后经历快速复苏的世界中，苹果比多数公司占据更有利地位，”Evercore分析师Amit Daryanani在研究报告中表示，“我们认为需求只是推迟了、而非取消。”

他也表示，399美元iPhone SE的推出，表明苹果供应链在今年稍早经过数周的关闭后，正在重新站稳脚跟。

根据路孚特数据，分析师预估，苹果将公布其第二财季营收下降6%，净利下滑11%。

另一方面，逐步推出高端机型的中国品牌Oppo与Vivo，料将失去市场份额，因为精打细算的消费者选择苹果手机。

本月稍早，数家中国线上零售商大砍iPhone 11售价最多达18%，苹果过去也曾使用过这种策略来提振需求。尽管社交媒体对新款iPhone SE最初反应平平，但分析师表示，他们正见到需求回升。

研究公司Canalys追踪智能手机行业的Nicole Peng表示，更便宜的iPhone SE可能会吸引iPhone用户选择更新的设备，否则在疲弱经济环境下可能会推迟这样做。

“大家希望在经济不景气时避开不确定性，”她表示。“购买苹果等品牌品质有保障，使人们减少对故障或售后服务的担心，可以吸引购买者。”

稍早数据表明，在疫情过后，中国智能手机市场正在迅速复苏，而苹果则相对毫发无伤。

政府数据显示，上月中国iPhone的销量较去年同期增长了21%，较2月增长了两倍多，这意味着1-3月的销量可能仅下滑了1%。

可以肯定的是，中国需求的复苏不会抵销欧美销售的损失。而且该公司尚未像亚洲竞争对手那样推出支持5G无线技术的智能手机，目前为止这对苹果来说是不利的。

但分析师表示，在当前的节俭风气下，那样同样昂贵的5G手机可能卖得不好。

“如果(在中国)没有大量补贴，我怀疑会不会有许多智能手机用户热切想要升级到5G。”研究机构Strategy Analytics追踪智能手机行业的Linda Sui说。

Sui预计2020年iPhone出货量最多将下降2个百分点，而中国企业的出货量下降幅度将达到两位数。

苹果还可依赖服务业务的营收。该公司靠着庞大的iPhone客户基础，从音乐、应用程序、游戏和视频等服务来提高营收。

“在目前在家工作的环境中，苹果的服务业务应能保持韧性，由此证明苹果模式的耐久性。”Cowen分析师Krish Sankar说。