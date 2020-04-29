黑龙江四岁女童被虐打 其父及同居女被刑拘

黑龙江省建三江垦区一农场一名四岁女童多次遭家人殴打事件引发关注，当地警方最新通报称，女童父亲及其同居女友已因涉嫌故意伤害罪被刑拘。

据澎湃新闻报道，女童被发现时遍体鳞伤，目前伤重住院，处于昏迷状态。接诊医院医护人员报警。

据报道，女童父母离婚，随父亲生活期间，被其生父同居女子曲某某多次殴打。知情人士李先生昨天表示，女童此前因被打伤多次就医。4月8日，女童去当地的富锦市中心医院就医时，医院的医护人员就已经报过一次警。但女童的父亲不承认孩子受伤是他打的，称孩子是自己弄伤的。

被网友及媒体曝光后，当地警方今天中午第二次通报称，女童的父亲于某龙对女童管教时，也曾用手、数据线、笤帚等对其殴打。

黑龙江省垦区公安局建三江分局在其官方微信公众账号“三江公安微警务”通报称，该分局本月23日接到报警称，一名家住建三江创业农场的女童于某茜身体多处受伤，伤情较重，疑似被人殴打所致，正在建三江人民医院接受治疗。

警方调查取证发现，于某茜父亲于某龙和其同居女友、30岁的曲某某有重大嫌疑。据二人供述，女童于某茜多动、淘气，有时大小便不能自理。曲某为发泄不满，先后多次用拳头殴打、用开水烫、抓住被害人头发向墙上撞等方式伤害于某茜。本月23日，于某茜将大便拉在纸尿裤里引起曲某某不满，曲某某手拽女童衣领，将她的头使劲往卫生间的门框及门板上撞击，致使女童混身发抖、翻白眼。

警方通报显示，女童体表有擦伤、咬伤、烫伤；机械性外力作用致其硬膜下血肿伴脑受压症状和体征，属重伤二级；由机械性外力作用致双侧鼻骨骨折，属轻伤二级。

警方通报中还提及，于某龙对于某茜管教时，也曾用手、数据线、笤帚殴打于某莤。

建三江人民检察院已经提前介入该案件。犯罪嫌疑人曲某某、于某龙因涉嫌故意伤害罪，已被黑龙江省垦区公安局建三江分局刑事拘留。

哈尔滨市儿童医院相关科室工作人员说，受伤女童今天早上转到该院治疗，“现在还在ICU，状况不好，特别重，有生命危险。”

此外，黑龙江省妇联办公室一名工作人员今天说，当地妇联已经关注到女童受伤事件，已介入此事，当地妇联权益部正在开展相关工作。