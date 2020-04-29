武汉病毒研究所再次否认是冠病病毒源头所在

中国科学院武汉病毒研究所研究员、武汉国家生物安全实验室主任袁志明接受路透社采访时表示，有关冠病病毒源自武汉病毒研究所的说法毫无根据，并称源头尚无定论。

据路透社报道，此前有阴谋论者称，病毒由武汉病毒研究所合成。尽管目前的科学共识是病毒是自然演化而来，但上述指责已引发关注。

袁志明受访时表示，关于武汉病毒研究所的“恶意”指责是“无中生有”，与现存所有证据相矛盾。

他在给路透的书面答复中表示，“武汉病毒研究所无意也并不具备设计并创造一种新型冠状病毒的能力，““此外，新冠病毒基因组并没有任何人为改造的痕迹。”

袁志明表示，“超过70%的新发传染病来源于动物，尤其是野生动物，”“近年来，我们发现，随着全球气候变化和人类活动范围的不断扩大，人类与野生动物之间的密切接触带来了越来越大的风险，”

袁志明还否认了有关实验室意外泄露从蝙蝠身上采集、用于科研的冠状病毒的说法，称该实验室严格执行生物安全程序。他说，“高等级生物安全实验室具有先进防护设施和严格措施，目的就是为了保证实验人员和环境的安全，”

中国外交部发言人赵立坚3月曾在推特上表示，冠病病毒可能源自美国。中国社交媒体上有人揣测，病毒是在武汉举办世界军人运动会时传入武汉的。

袁志明没有直接评论这种说法，但表示关于病毒的起源“依旧没有答案”。他援引英国和德国科学家本月发表的一篇论文指出，在美国传播的病毒变种是中国版本的更“原始”版本，这一变种可能首先出现在美国。

他说，追查病毒起源是一项非常有挑战性的科学问题，带有很大不确定性。

当被问及武汉病毒研究所是否会配合对疫情展开国际调查时，袁志明回答说，他不知道有“这样一种机制”，但实验室是定期接受检查的。

他补充说，武汉病毒研究致力于信息透明，并将及时共享有关新冠病毒的所有可用数据。希望所有人放下偏见和成见，为追查病毒起源的研究工作提供一个理性的环境。