儿童被教唆拍私密照 《迷你世界》游戏下架整改

玩家上亿的中国沙盒游戏《迷你世界》被爆涉黄，有玩家教唆儿童拍摄发送私密照片，诱导青少年用户到其他社交平台实施不法行为。游戏官方已主动下架游戏产品，直至整改完毕。

据北京日报客户端报道，迷你世界官方微博昨晚发布公告，称即日起主动从全网的各个渠道下架该游戏产品，直至产品整改完毕。同时启动最高等级内容监管限制。

公告称，近日，有不法分子在游戏中传播不良信息，试图诱导青少年用户到外部社交平台实施不法行为。《迷你世界》没有尽到不良内容传播的有效监管责任，严重影响了广大青少年用户的身心健康，对此深感歉意与不安。

针对游戏涉黄一事，迷你世界官微通报称，《迷你世界》决定启动平台最高等级内容监管限制，普通玩家皆不可上传、发布任何自制内容，直至系统整改完毕，同时已向所在辖区公安局就相关问题进行报案处理，将配合公安机关将犯罪分子绳之以法。

上述声明表示，接到不法分子在游戏中发布不良信息的举报后，该游戏已于4月7日关闭地图评论区，进行内容自查至今，游戏的“平台内容专项调查小组”也已永久封禁违规地图、账号上万个。针对极其恶劣的内容散播现象，游戏平台已就不良内容整理报案材料，固定后台数据，前往所在辖区公安局报案。

《迷你世界》是一款沙盒生存游戏，游戏画风和人物建模都偏向卡通化，更加吸引未成年人。据游戏官方微信透露，目前已有“上亿青少年用户”。

近日，有媒体发现，一名五岁女童在玩《迷你世界》时，有人教她拍摄和发送隐私照片，并嘱咐“不能告诉妈妈”。游戏里还存在与涉黄信息相关的高频词，例如“聊污”、“互看”，同时玩家自建地图中，也存在大量色情文字。