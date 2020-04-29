台北钱柜大火 柯文哲承认市政府督导不周 率官员鞠躬致歉

台北市钱柜KTV火警酿五死，蓝绿议员要求追究责任。台北市市长柯文哲今（29日）承认消防检查制度无效，对无法保护民众表示惭愧及致歉。

柯文哲表示，台北市政府的责任是“督导不周”，会进行内部调查，该负的责任，强调会有人负责。

综合联合新闻网与东森新闻云报道，柯文哲今天在台北市议会上与三位台北副市长，以及市府官员一同鞠躬道歉。

他强调自己“不仅是道歉，觉得惭愧”。他补充，目前检查制度没有效，制度造成漏洞，的确是要深刻反省、检讨。

台北钱柜KTV林森店日前发生火警，因排烟、洒水、消防警报、住警器、广播系统等消防设备全面关闭，民众逃生不及，造成五死一命危数10伤惨剧，引发议员质疑安检只是账面数字。

柯文哲也指出，下周将就事件召开家属说明会，已安排10位律师处理求偿问题。

台北市副市长黄珊珊补充表示，目前事证都送到检察官侦查，市府局处人员进行联合稽查时是否失职，必须等拿到相关事证后才能进行调查。

至于对伤亡者的协助，副市长蔡炳坤则指出，市府已经组织跨局处关怀小组，对所有伤亡者，不管设籍在哪里，全部采取一对一关怀，第一时间发放6000元（新台币，下同，约284新元）慰问金，给往生者20万、重伤者10万慰问金。

至于外传钱柜董事长练台生狂打电话给柯文哲，甚至在一年内吃饭，柯文哲澄清，练台生没有打电话给自己，二人绝对没有一年内吃过饭。