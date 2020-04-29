港府放宽检疫限制 豁免商务客跨境学生 港府：已作风险评估

港府昨天（28日）宣布延长内地入境人士强制检疫安排至6月7日，但跨境学童及商务人士可获豁免。食物及卫生局局长陈肇始指，这么做已评估过风险。

综合香港电台与《星岛日报》报道，陈肇始表示，新规定赋权卫生署署长取消检疫令，但有关人士需要持有在当地完成不少于14日检疫的证明，并对新型冠状病毒测试呈阴性。

陈肇始说，现在正与当局商讨，稍后会公布有关实施日期等详情，她强调有关“全面开放”的讲法是不正确，强调并非任何人都可以获豁免。

商务及经济发展局局长邱腾华则表示，目前香港疫情缓和，大陆疫情也好转，认为这是一个契机让局方研究豁免两地经贸活动人士的检疫措施，但强调也要作出平衡。

邱腾华表示，自己明白有很多港商在大陆开设的厂房自1月起已停产，但即使商界有需要也不等同可以自由往来。因此局方将就大陆开厂的港商设计一个计划，让他们可获得检疫豁免，能够来往两地。

但邱腾华说，申请计划的公司，需要提交大陆生产线注册证明，公司负责人及一名指定员工可获豁免返港后接受14日强制检疫。他们必须留在申报的大陆城市并参与相关活动，返港后也需要接受医学监测。

邱腾华说会征询商会意见，希望下星期可以向政务司司长提交计划并尽快实行。他并补充，政府审批申请时会征询卫生署意见，如果疫情反覆会适时调整。