德勤：中国下半年经济将强劲复苏

专业服务机构德勤发表报告预测，中国第二季度的国内生产总值（GDP）增长将会持平；但随着产能利用率逐步恢复正常，且经济刺激措施发挥效用，大陆经济将在下半年强劲复苏，而这增长势头将带动香港和台湾、韩国及新加坡进口需求的持续增长。

据路透社报道，德勤最新一期《聚焦亚洲》系列报告，预测在不出现重大风险事件的前提下，中国大陆经济将于今年下半年从新冠病毒疫情的影响中复苏，显着推动亚洲其他地区的经济发展。

德勤中国首席经济学家许思涛预计，大陆在上一次全球金融危机之后的“大水灌溉式”强刺激政策不会再次出现。相反，政府对经济的刺激很可能将集中于新技术基础设施投资、家庭消费激励以及具有针对性的信贷宽松等方面。“这种财政刺激措施预计将在不久后陆续推出，有望拉动全年GDP增长超过3%。”

然而，德勤表示，由于香港对大陆游客高度依赖，以及与美元挂钩的汇率制度，经济预计将会出现大幅收缩。

香港去年第四季GDP按年下跌2.9%，为连续第二个季度录得按年收缩，因季内涉及暴力的本地社会事件进一步打击经济气氛及与消费和旅游相关的活动。政府将于下周一（5月4日）公布今年首季GDP预先估计数字。

对于亚洲经济前景的展望，报告指出亚洲地区出现大量资本外流，仅今年第一季度的流出总额便高达833亿美元，因此即使需求复苏，该地区新兴市场的金融压力亦有可能上升，面临较大的下行风险。反映全球银行体系信贷压力的美国Libor-OIS息差已经出现了承压征兆，而区域货币、股市和债券很可能会进一步下跌。

与此同时，报告指美元避险热潮的出现有可能威胁亚洲经济偿付美元计价债务的能力；大量债券将在未来12个月内到期偿还，企业债务再融资可能将面临严峻挑战；受经济增长急速放缓、金融环境日趋收紧以及杠杆比率居高不下的综合影响，银行业亦可能承受较大的不稳定风险。