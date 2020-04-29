北京疫情防控应急响应降级 低风险地区进京出差者不再隔离

中国两会会期确定当日，北京市也宣布下调疫情防控应急响应级别，并不再要求国内低风险地区进京出差、返京人员居家隔离14天。

据中国央视和北京青年报报道，从4月30日零时起，北京市疫情防控应急响应级别将由一级降为二级。

北京市政府副秘书长陈蓓今天在北京市疫情防控工作新闻发布会上说，北京将科学有效对防控侧率进行调整。人员进出防控措施方面，北京继续对境外及国内高风险地区返京人员严格管理的基础上，对国内低风险地区的进京、出差返京人员不再要求居家隔离观察14天，正在居家集中观察的可以解除观察，其中不包括境外回来的和湖北、武汉回来的人员以及其他省市高中风险进京的人员。

陈蓓介绍，外地到北京人员，入住酒店的，可以凭借健康宝办理手续，不再要求提供核酸检测证明，但要加强健康监测。

陈蓓还称，就当前工作来讲，境外输入和本地反弹风险都不可低估，防控任务依然严峻。响应级别调整后，将实行九“严格”，包括严格社区管控，继续实行封闭式管理；严格进京检查站管理；严格学校常态化管理；严格复工复产管理；严格落实常态化监测，对重点人群应检尽检；严格就医管理，建立实名制预约常态机制；严格院感防控升级版措施；严格境外返京人员管理；严格落实四方责任，以及严格个人卫生管理，落实文明促进条例，倡导健康公约。

此外，北京市疾控中心副主任庞星火在发布会上发布健康防护指引，她说，目前仍建议北京市居民不去境外出差旅游，不建议去国内近14天内有病例的中高风险地区出差旅游，对来自中高风险地区来京人员坚持医学观察14天。

今天早些时候，全国人大常委会会议决定十三届全国人大三次会议将5月22日在北京召开。同时，中国政协第十三届全国委员会第三十五次主席会议建议，全国政协十三届三次会议将于5月21日在北京召开。