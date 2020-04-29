中国共向日本捐赠1307万个口罩 19万余件防护衣

据中国驻日本大使馆消息，据不完全统计，截至昨日止，中方共向日本捐赠1307万个口罩、19万件防护衣等医疗物资。使馆发言人指出，中国与日本是友好近邻，更是同舟共济的命运共同体。

中国驻日使馆网站表示，截至4月28日，中方共向日方捐赠口罩1307万1745个、防护服19万5350件、防护手套18.5万副、消毒液2.575万瓶、手术服一万套、靴套五万个、一次性医用帽五万个、防护面罩两万个、护目镜两万个、检测仪器10台、检测试剂1.25万个。

使馆发言人称，这其中涌现出不少动人事例，如2月大阪府曾向上海市和江苏省捐赠一万套防护用品，爱知县丰川市向江苏省无锡市捐赠450个口罩。在大阪和丰川疫情告急后，中国多地火速行动，立即向大阪捐助七万个口罩，向丰川市捐赠五万个口罩，缓解了日方燃眉之急。

发言人称，中国与日本是友好近邻，更是同舟共济的命运共同体。中方愿继续根据日方需要提供力所能及的说明，与日方加强资讯共用和疫情防控合作，共同推动疫情尽早平息，更好地维护两国人民生命和健康安全。

另据中国国防部消息，应越南军队请求，经中共中央军委批准，解放军在28日在中越边境友谊关口岸向越军捐赠核酸检测试剂盒、体温检测设备等抗疫物资。