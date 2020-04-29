银行业者公布获利增加 中国股市收盘上涨

中国股市周三（29日）收盘上涨，此前中国几家大型上市银行公布第一季获利强劲，同时投资人也见到放宽封锁的迹象，不过冠病疫情的疑虑挥之不去，令涨势受限。

周三沪综指收升0.44 %，报2,822.44点，沪深300指数.CSI300收升0.46%。

涨势受到银行股带动，此前中国四大银行业者公布第一季获利增加，无畏疫情的冲击。

大陆银行指数跳涨2.38%，沪深300金融地产指数收升1.87%。

据路透社报道，投资者在等待定于周四公布的中国官方制造业数据，分析师预计，因更多企业复工，4月中国工厂活动今年可能连续第二个月上升。

中国将于5月22日召开第十三届全国人大三次会议，这是中国政府认为国家可回归常态的又一迹象。

但在对疫情忧虑犹存的情况下，其他板块表现不一。沪深300主要消费指数收跌1.73%，沪深300地产指数收升2.13%，沪深300医药卫生指数收跌1.32%。

深综指.SZSC 收跌 0.1% ，创业板指数收平。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.97%，日股日经指数收跌 0.06%。

截至目前，沪综指今年下跌7.5%，沪深300指数跌5.6%，香港恒生国企指数下跌10.2%。沪综指本月则累计升2.62%。