英媒：拼多多自揭家丑 举报员工涉嫌收贿

两位直接知情人士透露，中国电商企业拼多多的一名员工涉嫌接受数字营销公司开域集团(Cue Holdings)一名经理的贿赂，拼多多已向上海警方报案。

其中一位消息人士告诉路透社，拼多多怀疑开域一名销售经理去年为赢得与一项40亿元人民币（约7.99亿新元）广告预算有关的项目，向拼多多的一位经理行贿。行贿总额超过200万元人民币。

持有开域集团66.7%股权的KKR高层已得知此事，并正在自行展开调查。

两位消息人士称，涉事的开域经理名为潘凯，拼多多的经理名为陈瑞侃。消息人士没有对媒体发表看法的授权，因此不愿具名。

在回复置评请求的电子邮件，开域集团表示：“确实有一个案件正在调查中，涉及一名拼多多员工受贿，其中还涉及一名已离职的开域集团前雇员。”

该公司以案件正在调查为由拒绝发表进一步评论。

开域集团表示，绝不容忍任何违反合规要求的行为。

目前也无法联系潘陈二人置评。

因案件正在调查中，拼多多的发言人拒绝置评，但表示“我们有严格的反腐和举报措施，将积极与当局配合，上报任何涉嫌腐败的案例”

KKR表示已经知道这些指控，但鉴于当局的调查，不宜进一步置评。

“KKR致力于在我们所投资的公司中形成强大的合规文化，并非常认真地对待这些指控，”该公司称。

上海警方未回复路透请求置评的传真。