《战狼2》《流浪地球》出品方被曝财务造假

《战狼2》《流浪地球》出品方北京文化昨（29日）被自称为北京文化原副董事长娄晓曦的用户实名举报财务造假，高管宋歌、张云龙涉嫌背信损害上市公司利益罪，欺诈发行债券罪，违规披露、不披露重要信息罪以及职务侵占罪。

据新京报报道，北京文化昨天下午刚刚发布去年财报和2020年一季报。陷入“造假风波”的北京文化昨（29日）晚随即发布声明，回应被举报财务造假一事，称举报人、北京文化原副董事长娄晓曦因涉嫌挪用资金罪已出逃海外，其微博散布不实言论且对高管进行人身攻击，已影响北京文化声誉及正常运营。

北京文化近年来曾先后凭借《战狼2》、《我不是药神》、《流浪地球》等爆款项目，在业内名利双收，财报显示，2019年北京文化实现收入8.55亿，净利亏损超过23亿。与财报一起发布的还有对世纪伙伴的出售公告。北京文化拟以4800万的价格卖掉世纪伙伴100%的股权，而2016年北京文化收购世纪伙伴的价格为13.5亿。世纪伙伴资产缩水97%。受疫情影响，2020年一季度北京文化收入只有117万，对比去年此时，下降了96%，净利亏损约1900万。

2020年北京文化计划推进的电影项目接近30部。包括由贾玲导演，贾玲、沈腾主演的《你好，李焕英》；彭昱畅、乔杉主演的《沐浴之王》；陆川导演，王俊凯、苗苗主演的《749局》；乌尔善执导的《封神三部曲》；宁浩导演，张艺谋监制的《我和我的家乡》；陈坤、周迅主演的《诗眼倦天涯》等。目前《封神三部曲》外景拍摄已全部杀青，正在后期制作中。计划推进的电视剧、网剧13部：有郑爽主演的《只问今生恋沧溟（倩女幽魂）》；李少红导演的《大宋宫词》；韩东君主演的《北京往事》；陈晓、王晓晨、倪大红主演的《好好说话》等。

票房分析师罗天文表示，数据显示，今年以来，影视指数已经从1414点高位一路下滑，年内跌幅超20%。超9家公司年内股价跌幅超30%。

