消息：亚马逊向被美国拉黑的中国企业采购体温检测摄像头

三名消息人士向路透社透露，美国电商巨头亚马逊从一家被美国因人权问题列入黑名单的中国公司购买了体温检测摄像头，在冠病疫情期间用于检测员工体温。

据报道，其中一名消息人士称，中国的浙江大华技术股份有限公司本月向亚马逊供应了1500套体温检测摄像头，价值接近1000万美元（约1424万新元）。另一名消息人士称，其中至少500套供亚马逊在美国使用。

不过这次采购是合法的，因为相关规则禁止把美国政府采购合同给予黑名单上的公司以及禁止向其出口产品，但不禁止其向民间部门销售产品。亚马逊的这次采购此前未曾被报道过。

根据美国工业与安全局（BIS）网站，美国“认为与名单上实体之间任何性质的交易都带有‘危险信号’，建议美国企业谨慎推进”。大华已对这一说法提出辩解。

亚马逊拒绝证实从大华采购产品，但表示其硬件符合国家、州和地方法律，体温检测是为了“员工的健康和安全，公司员工继续在社区提供关键服务”。

亚马逊补充称，该公司安装了来自“多家”制造商的热成像设备，但拒绝说明是那些厂商。路透先前曾报道，这些供应商包括Infrared Cameras Inc在内，另外根据亚马逊旗下全食超市目睹安装设备的员工表示，该公司有使用FLIR的设备。FLIR拒绝就旗下客户置评。

大华没有回复有关其与亚马逊的供应协议的置评请求。大华是全球最大的监控摄像机制造商之一。

持续整理更新该黑名单的美国商务部不予置评。