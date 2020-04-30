称港状况恶化 美八议员致函蓬佩奥促行动

美国去年通过《香港人权与民主法案》后，今年将发表报告认证香港自治情况。对此，美国八名国会议员日前联署致信国务卿蓬佩奥，盼报告反映香港近日事件，包括15名泛民主派人士被捕、港澳办及中联办称不受《香港基本法》第22条限制等，以及认为报告应提及美国为回应香港恶化状况所采取的行动。

《香港人权与民主法案》要求美国国务卿向国会提交年度报告，评估香港是否继续享有不同于中国大陆的特殊待遇；也要求国务院不应根据被捕记录，对香港民主和平抗争人士拒发签证。法案还要求总统制定制裁名单，拒绝侵蚀香港自治和法治者入境、冻结他们的在美资产等。

据《明报》报道，联署信称中国大陆政府加快削弱香港自治、法治，并提及民主党创党主席李柱铭等15名民主派人士被捕、北京中央官员倡议《基本法》23条立法、称民主派议员行使权利是违反誓言，以及指“两办”不受《基本法》22条所限等事件。

这封信的联署者包括共和党参议员鲁比奥、民主党众议员麦高文等。

信中还指出，香港的未来对美国、国际社会而言非常重要，如果未能阻止北京削弱香港自治，会导致港人自由、人权，以至香港作为美国伙伴、国际经济角色受损，强调美国需处理，盼报告会对香港自治状况有全面和准确的评估。

信中强调，中国在《中英联合声明》作出具法律效力的承诺，美国必须清晰表达北京违反承诺会有后果。

香港资讯科技界议员莫乃光称，报告主要涵盖去年反修例事件，而近日事件或于明年的报告才提及。不过，他表示中美政治形势或有变，难料近日事件会否使美国变得更强硬以至制裁，但上述联署信反映美国国会议员紧贴香港动态，如果他们对报告有不满，不排除议会有行动。

民建联副主席张国钧则称，若两办评论香港事务属干预，美国国会议员要求政府启动制裁、恫吓香港官员，“这就是干预”，斥泛民主派未对此批评属双重标准。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛分析，两办、拘捕李柱铭等事件在华盛顿眼中是打压高度香港自治的佐证。他预料报告较往年会有更负面评价、并认为报告要补充近期发展应不困难。