蓬佩奥再度要求北京允许专家访问武汉病毒所

美国国务卿蓬佩奥于当地时间周三再次敦促中国让全球的科学家和专家访问其位于武汉的病毒实验室。蓬佩奥说，世界需要了解冠病病毒是如何在武汉爆发的，让信息透明是北京方面的义务。

据路透社报道，自从冠状病毒疫情爆发以来，美国和中国的关系显着恶化。自去年年底，冠病病毒从中国武汉最先发现以来，已经造成全世界超过20万人死亡。

美国和中国一直就各自处理冠病大流行的方式相互指责、互相伤害。蓬佩奥上周说，美国“坚信”中国没有及时报告疫情，之后有掩盖了冠病病毒引起的呼吸道疾病的危险性。

蓬佩奥在一次国务院的新闻发布会上说：“我们仍然没有被允许访问，全球的科学家和专家未被允许访问中国的武汉病毒研究所。我们不知道这种病毒的确切来源。”他表示，美国对中国实验室安全的担忧依然存在。

蓬佩奥并指出：“我们认为，目前中国境内有多个实验室仍在进行传染性病原体的研究，我们不知道他们是否在能够防止这种情况再次发生的足够安全的水平上操作。”

“中国共产党告诉我们，他们希望成为我们的合作伙伴......分享这些信息是可靠合作伙伴的持续责任。”

美国总统特朗普4月15日表示，美国政府正在调查此次冠病病毒大流行是否起源于武汉的一个实验室。该实验室负责人周二告诉路透社，这些说法缺乏事实依据。武汉是中国最早报告冠病病毒病例的城市。

《华盛顿邮报》本月的一篇观点专栏文章说，美国国务院曾在2018年的外交电报中就武汉一家实验室的安全和管理缺陷发出警告。

大多数科学家现在认为，冠病病毒起源于野生动物，蝙蝠和穿山甲可能是宿主物种。

武汉病毒所专家袁志明也否认了实验室出于研究目的不小心泄漏了从蝙蝠身上采集的冠病病毒的说法。

