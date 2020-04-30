港教师称英国发动鸦片战争是为帮中国禁烟 学校道歉

香港因鸦片战争被割让给英国一事众所周知，但这段历史却在课堂上被扭曲。香港一小学家长揭发一名教师在教学时擅自“修改历史”，称英国“为消灭鸦片”向中国发动战争，并把中国禁烟却遭英国侵略的历史完全扭曲。

综合《星岛日报》、《文汇报》报道，一名小学家长在网上爆料称，香港可立小学的一名教师近期在小二常识课网络授课视频中，讲到香港特別行政区成立的历史背景时，竟公然扭曲鸦片战争的史实，将第一次鸦片战争的起因说成是“英国以禁烟为由派兵攻打中国”。

有关内容明显不符史实。当时清朝政府颁令禁烟，派钦差大臣林则徐严厉执行政策，导致以鸦片贸易获利的英国商人不满，触发连串冲突，最终英国出兵攻打中国，导致战争。中国战败后被逼割让香港。

上述片段在社交网站转载后，引起网民不少批评，质疑涉事教师歪曲历史，枉为人师，“怎么向我们民族英雄林则徐交代？”“怎样对得起我们曾经备受欺压与屈辱的历史？”

对此，校方昨晚发表声明，承认片段是该校网上教学，并确认部分内容不正确，已即时重新整理有关材料。同时，校方也向家长及学生道歉，承诺会优化现行处理教学材料的机制。

香港教育局则批评称，学校不能容让教师教错历史事实，强调如有教师被证实有专业失德，会据香港《教育条例》严肃跟进。

有不愿具名的资深小学校长认为，涉事教师可能备课不足，不过“最重要是教师及时更正，向学生说明清楚”。这名校长坦言，由于网上教学普及，家长及公众如今有更多机会“观课”，教师应有更充足的备课，确保讲授教学内容准确无误。



